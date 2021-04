Ue, Paesi possono chiedere quarantena nonostante pass Covid

(ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - Gli Stati membri potranno continuare ad imporre test e quarantene se lo riterranno necessario, nonostante il pass Covid Ue. Lo ha spiegato il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, alle domande.

"Nella proposta legislativa - ha chiarito Mamer - non c'è scritto che chi possiede un certificato digitale potrà spostarsi in Europa senza mai fare test o quarantena. Quello che c'è scritto è che, se nonostante il certificato vaccinale Covid uno Stato ritiene necessario introdurre misure, lo notificherà" a Bruxelles. "Queste dovranno essere proporzionali e non discriminatorie. Ma la sanità è di competenza nazionale".

(ANSA).