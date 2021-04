Mattarella,rinascita in rispetto pluralità,differenze,diritti

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "La Fuci può vantare nella propria storia testimoni di straordinario valore che hanno contribuito alla liberazione del Paese, alla Costituzione e alla ricostruzione nella libertà. Anche oggi siamo chiamati a porre in campo la necessaria innovazione con il rispetto della pluralità, delle differenze, dei diritti della persona".

Lo scrive il Capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio per il LXIX Congresso della Federazione Universitaria Cattolica Italiana. (ANSA).