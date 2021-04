Giudice arrestato: nuovo interrogatorio per De Benedictis

(ANSA) - LECCE, 29 APR - L'ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis è sottoposto in queste ore a un nuovo interrogatorio da parte del pm Alessandro Prontera, nel carcere di Lecce dove è detenuto da sabato scorso con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, in concorso con l'avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello, anche lui arrestato.

L'inchiesta fa riferimento a presunte mazzette in cambio di scarcerazioni.

L'interrogatorio avviene alla presenza dei suoi legali, gli avvocati Saverio Ingraffia e Gianfranco Schirone. De Benedictis nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva confessato gran parte degli episodi di corruzione contenuti nel provvedimento di arresto, e aveva offerto la propria disponibilità a rispondere a eventuali altre domande dei magistrati salentini su ulteriori vicende che potrebbero rivelare nuove responsabilità e chiamare in causa altri professionisti. (ANSA).