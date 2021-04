Francia:Legion d'Onore postuma a poliziotta uccisa

(ANSA) - PARIGI, 29 APR - Stéphanie Monfermé, la funzionaria di polizia di 36 anni assassinata venerdì a Rambouillet, nel dipartimento delle Yvelines, riceverà la Legion d'Onore - massimo riconoscimento della Repubblica francese - a titolo postumo.

La Légion d'Honneur alla poliziotta uccisa con colpi di coltello alla gola da un trentaseienne tunisino radicalizzato verrà simbolicamente assegnata dal premier, Jean Castex, in occasione di una cerimonia prevista per domani, ad una settimana dall'attacco, a pochi passi dal commissariato in cui la donna è stata uccisa.

Oltre al premier saranno presenti, tra agli altri, il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, il Guardasigilli, Eric Dupond-Moretti, e le colleghe responsabili della Funzione Pubblica e della Cittadinanza, Amélie de Montchalin e Marlène Schiappa. (ANSA).