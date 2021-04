Covid:De Blasio, New York completamente aperta dall'1 luglio

(ANSA) - NEW YORK, 29 APR - La città di New York si appresta voltare pagina e a lasciarsi la pandemia alle spalle. Dal 1 luglio, annuncia il sindaco Bill de Blasio, sarà "completamente aperta". "Il nostro piano è riaprire interamente la città l'1 luglio. Negozi, teatri, uffici. Siamo pronti", dice in un'intervista a Msnbc. (ANSA).