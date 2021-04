Alitalia:Lazzerini, dopo ok a Ita partenza in 60-90 giorni

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Dal momento in cui abbiamo il via libera, e ci vorrebbe anche l'aumento del capitale, perché al momento abbiamo un capitale di 20 milioni, possiamo partire in 60-90 giorni". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ita, Fabio Lazzerini, nell'audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera, ripresa oggi. Ma "per partire il primo di luglio bisognerà partire fondamentalmente la settimana prossima con tutte le attività pianificate", ha detto l'a.d. Tuttavia "se iniziamo il primo luglio o il primo agosto è meno rilevante di quando prendiamo il controllo commerciale, in questo momento noi dobbiamo proteggere la stagione estiva", ha precisato Lazzerini. "Noi abbiamo questa proposta concreta: prendiamo fin da subito, nell'alveo di una continuità di interlocuzione positiva e assolutamente trasparente con la Commissione europea, almeno la responsabilità commerciale, cosi' possiamo dare tranquillità ai clienti, siglare gli accordi con i tour operator e le aziende di crociere, con le agenzie di viaggio, per programmare la stagione estiva", ha illustrato Lazzerini. (ANSA).