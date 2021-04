Afghanistan: Di Maio, l'impegno italiano non si esaurirà

(ANSA) - ROMA, 29 APR - L'impegno dell'Italia in Afghanistan "non si esaurirà" con il termine della missione Nato. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al Question time in Senato, assicurando l'obiettivo di continuare a "monitorare che nei negoziati di pace vengano salvaguardate le conquiste politico-sociali, a partire dai diritti delle minoranze, dei bambini e delle donne", un "aspetto imprescindibile per noi". Il titolare della Farnesina ha aggiunto: "Faremo di tutto per far tornare a crescere l'Afghanistan in un futuro democratico e di pace". (ANSA).