Vaccini: fissata per 26 maggio udienza Ue-AstraZeneca

(ANSA) - BRUXELLES, 28 APR - Al via la causa tra l'Unione europea e AstraZeneca alla Corte belga. La prossima udienza è fissata per il 26 maggio. L'Unione ha avviato l'azione legale contro la casa di Oxford per il mancato rispetto del contratto sulle consegne dei vaccini Covid. (ANSA).