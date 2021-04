Meloni, qualcuno avrà coraggio di votare sfiducia Speranza?

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Continueremo a non dare tregua a questo governo finché la follia del coprifuoco non sarà abolita, anche andando contro tutto e tutti. Oggi, in Aula, si voterà la mozione di Fratelli d'Italia per sfiduciare il ministro Speranza: il simbolo e il principale promotore del coprifuoco e della fallimentare gestione dell'emergenza. Voi che dite, la maggioranza lo boccerà come il nostro odg per abolire il coprifuoco, o qualcuno avrà il coraggio di schierarsi con noi?".

Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni riferendosi alla mozione di sfiducia in discussione stamattina al Senato. (ANSA).