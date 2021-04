Berlino: edizione estiva di giugno in dubbio per il Covid

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "All'inizio di maggio verrà presa una decisione finale in merito allo speciale estivo. La salute di tutti e frenare lo sviluppo della pandemia è, ovviamente, la massima priorità": con queste parole gli organizzatori del festival di Berlino annunciano oggi un futuro incerto per l'edizione estiva, ora in dubbio a causa delle restrizioni sul Covid-19 in corso in Germania. I direttori del festival, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian sono attualmente in contatto con le autorità - si legge in una nota riportata da Variety e Deadline - per determinare i prossimi passi per un evento tutto all'aperto. La Berlinale vuole anche esplorare la possibilità di un evento culturale pilota con test obbligatori.

"Posticipare lo speciale estivo a un periodo diverso da giugno, o un festival del pubblico online, non è mai stata un'opzione", hanno detto Rissenbeek e Chatrian. "Fin dall'inizio, quello che volevamo davvero fare è presentare i film della Berlinale al pubblico in un'esperienza cinematografica condivisa". (ANSA).