Draghi,su governance vero punto è governo-enti locali

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "La vera sfida non appena il piano viene consegnato è di trovare un modo di attuazione dove le amministrazioni locali e il governo centrale, che sono chiamati a una mole di interventi, trovino uno schema di governo del piano. Il vero governo non è cosa fa Palazzo Chigi, che comitati si formano, il punto nodale è questo. È chiaro per i ministeri il processo ma è molto più complesso il coordinamento tra governo e enti locali che sono gli attuatori del piano a cui sono destinati poco meno di 90 miliardi". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica in Aula alla Camera sul Recovery plan. (ANSA).