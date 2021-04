Draghi, entro 2026 banda larga ovunque,da maggio mappatura

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Per quanto riguarda la banda larga" nel Pnrr ci sono "6,31 miliardi per le reti ultraveloci, la banda larga e il 5G. L'obiettivo del governo è portare entro il 2026 reti a banda ultralarga ovunque senza distinzioni territoriali ed economiche. A maggio avviamo la mappatura dei piani d'investimento previsti dai privati per identificare le aree del Paese che senza interventi del governo resterebbero sfavorite. Per queste aree è previsto un contributo statale per assicurarci che non si creino nuovi divari digitali da qui al 2026". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica in Aula alla Camera sul Recovery plan. (ANSA).