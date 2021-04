Borsa: a Tokyo apertura poco mossa (+0,14%)

(ANSA) - TOKYO, 27 APR - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi all'insegna della cautela, in attesa di maggiori indicazioni dalla riunione della Banca centrale del Giappone (Boj), prevista oggi, mentre è in atto lo stato di emergenza su gran parte del Paese per via dell'ascesa dei contagi di coronavirus. Il Nikkei segna un lieve progresso dello 0,14% a quota 29,168.20, e un aumento di 41 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta a 108,10 sul dollaro, e a 130,60 sull'euro (ANSA).