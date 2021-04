Alitalia: Caio, Ita non sarà mini compagnia

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Non stiamo organizzando un'azienda mini". Lo ha detto il presidente di Ita, Francesco Caio, in audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera, spiegando che "stiamo organizzando un'azienda che parte necessariamente allineata con la capacità che ha il mercato di assorbire la domanda" e che "da sempre abbiamo prospettato un orizzonte di crescita dell'impresa, ma questa crescita deve essere accompagnata da un insieme di alleanze". L'amministratore delegato di Ita, Fabio Lazzerini, ha rimarcato che "nel nostro piano continua ad esserci la parte aviation, handling e manutenzione, non cambia" e ha parlato di "situazione tragica" per i ritardi nel pagamento degli stipendi ai dipendenti. (ANSA).