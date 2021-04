Oscar: Pausini, ho portato una bacchetta magica portafortuna

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Nel mio vestito c'è una tasca segreta nella quale ho il bigliettino di ringraziamento ma dentro c'è anche una bacchetta magica con i glitter che ho sempre portato con me da quando ho vinto il Grammy nel 2006". Lo ha rivelato Laura Pausini in una dichiarazione a Sky nel programma in diretta sulla notte degli Oscar. "Qua si trema, siamo tutti molto felici - ha detto la Pausini candidata con Io Si per la migliore canzone originale -. E' un'emozione grandissima, un'emozione nuova. Non voglio abituarmi a ricevere dei premi. A questi non avevo neanche mai pensato. In questi 28 anni di carriera non mi sono mai scritta niente, ma questa volta mi sono preparata il discorso". (ANSA).