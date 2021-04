Oscar 2021: al via come un film

(ANSA) - NEW YORK, 25 APR - Regina King con in mano la statuetta degli Oscar entra seguita dai paparazzi nella iconica Union Station di Los Angeles mentre i titoli di testa scorrono con i nomi "del cast". La 93esima cerimonia degli Oscar, la prima al tempo della pandemia, ha preso il via come un film.

"Siamo qui per celebrare", ha detto la King dando il via alla cerimonia con un riferimento a Minneapolis dove l'afro-americano George Floyd e' stato ucciso dalla polizia.

"Siamo senza maschera. Perche' questo e' un set, e davanti alla macchina da presa stiamo senza maschera". (ANSA).