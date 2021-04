Elezioni in Albania, Rama verso un terzo mandato

(ANSA) - TIRANA, 26 APR - Il premier socialista albanese si avvia verso la sua riconferma alla guida del Paese, per un terzo mandato. A differenza degli Exit poll che ieri sera davano un testa a testa fra maggioranza ed opposizione, dallo scrutinio delle schede nel 33 per cento dei seggi elettorali, il partito di Rama avrebbe ottenuto il 49.4 per cento, con 10 punti di vantaggio dal Partito democratico, principale formazione di centro destra guidata da Lulzim Basha. Con i voti del Movimento socialista per l'integrazione, l'opposizione raggiungerebbe il 46 per cento. Il sistema proporzionale regionale non traduce però la percentuale a livello nazionale in un numero preciso di seggi. Infatti, in 12 collegi elettorali, il Partito socialista sarebbe in testa in 9 di essi, ed attualmente si troverebbe con 76 seggi, su 140 di cui è composto il parlamento albanese, ossia 2 seggi in più di quanto ottenuto nelle politiche del 2017.

(ANSA).