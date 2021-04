Covid:Meloni, domani da Fdi odg per abolire coprifuoco

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Fratelli d'Italia porterà in Aula domani un Odg per abolire il coprifuoco. Vediamo chi lo sosterrà e chi invece si schiererà ancora una volta in favore di una misura inutile e liberticida". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (ANSA).