Amendola,coprifuoco? Non sia bandiera da campagna elettorale

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Non possiamo fare una campagna di tweet, di raccolte di firme su questioni come queste io non ho alcun dubbio a discutere la saggezza di alcune proposte dei vari partiti però non ne facciamo una bandiera da campagna elettorale o divisione tra i partiti ci sono i luoghi deputati c'è il Cts, c'è il parlamento se ne discuta con tranquillità". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola ad Agorà, riocordando che in diversi paesi europei il coprifuoco è ancora in vigore.

"Secondo me - ha aggiunto - non è saggio, fare la raccolta di firme o campagne tweet sul coprifuoco alle 22 o 23 quando abbiamo ancora i numeri dei contagi, possibili varianti e dobbiamo aprire con saggezza e soprattutto spingere sui vaccini che poi è la strada principale. Non credo sia un buon servizio ai cittadini dividerci su questo". (ANSA).