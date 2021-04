Recovery: Castelli 'hub intelligenza artificiale a Torino'

(ANSA) - TORINO, 25 APR - "ll centro per l'intelligenza artificiale sarà a Torino, come previsto". Lo scrive su Facebook il viceministro dell'Economia, Laura Castelli.

"Con le modifiche apportate ieri, infatti, il Pnrr prevede bandi per identificare le città Campioni Nazionali di R&S, ma 'tenendo conto delle mappature precedenti' - spiega -. Questo, nel rispetto di quanto deciso dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2020, permette alla Città di Torino di vedere assegnato direttamente il I3A. Dunque i bandi interverranno solo dove non sono state fatte scelte precedenti. Torino sarà la sede dell'I3A". (ANSA).