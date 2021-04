Speranze svanite per il sottomarino a Bali, ossigeno finito

(ANSA) - BALI, 24 APR - Sembrano essere ormai svanite le speranze di salvare i 53 membri dell'equipaggio del sottomarino indonesiano scomparso mercoledì al largo di Bali. Il sommergibile aveva ossigeno sufficiente solo per tre giorni e le riserve dovrebbero essersi esaurite stanotte, sempre che il sottomarino fosse rimasto intatto.

Nonostante le speranze in un miracolo, una fuoriuscita di carburante individuata nel punto in cui si pensa che il natante si sia inabissato potrebbe essere la spia di possibili danni al serbatoio, una circostanza che ha fatto temere il peggio.

Un'altra preoccupazione è stata che il sottomarino potesse finire schiacciato dalla pressione dell'acqua se fosse affondato a una profondità di 700 metri, ben al di sotto di quella per cui era stato costruito. (ANSA).