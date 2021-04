Milva, la camera ardente al Piccolo

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Sarà allestita nel foyer del Piccolo Teatro Strehler, martedì 27 aprile, dalle 9 e 30 alle 13e 30, la camera ardente per Milva. I funerali seguiranno in forma strettamente privata. Lo comunica il Piccolo.

"Oggi - dice il direttore Claudio Longhi - ci ha lasciato Milva, uno strappo doloroso per il Piccolo Teatro di Milano e per la sua memoria. La sua voce indimenticabile, inconfondibile, luminosa e incisiva come il soprannome che indossava con eleganza, ha tracciato un capitolo importante della storia della musica e del teatro italiano, colorandolo del rosso della sua chioma e della sua incandescente personalità". (ANSA).