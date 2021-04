Von der Leyen, a luglio il 70% degli adulti Ue vaccinati

(ANSA) - BRUXELLES, 23 APR - "Grazie a partner forti e affidabili come Pfizer e BioNTech, la vaccinazione in Ue sta accelerando". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Sono fiduciosa che avremo dosi sufficienti per vaccinare il 70% di tutti gli adulti europei già a luglio", ha aggiunto. (ANSA).