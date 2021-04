Ue, accordo con Pfizer-Biontech per 1,8 mld dosi vaccino

(ANSA) - BRUXELLES, 23 APR - "L'Unione europea lavora per un nuovo contratto con Pfizer-Biontech per 1,8 miliardi di dosi per il 2021-2023 del vaccino covid-19". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso della conferenza stampa con il ceo di Pfizer Albert Bourla allo stabilimento di Puurs, insieme al primo ministro del Belgio De Croo. (ANSA).