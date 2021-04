La Camera approva lo scostamento di bilancio da 40 miliardi

(ANSA) - ROMA, 22 APR - L'Aula della Camera ha approvato la relazione sullo scostamento dal pareggio di bilancio per 40 miliardi di euro. I voti a favore sono stati 492, uno contrario e un astenuto. Era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. "Il Governo - ha spiegato il sottosegretario all'economia Claudio Durigon - intende richiedere per l'anno in corso uno scostamento di 40 miliardi e di 6 miliardi l'anno dal 2020 al 2033 e auspica che il miglioramento delle condizioni epidemiologiche ed economiche rendano quello di oggi l'ultimo intervento di tale portata.

L'esigenza primaria della maggioranza e del Governo - ha aggiunto - è quella di sostenere i vari settori economici per il tempo necessario ad evitare la chiusura definitiva di molti esercizi, di posizioni lavorative e di aziende". (ANSA).