Covid:Fassina, Lega continua così? Si ridefinirà maggioranza

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "C'è una sempre più intensa competizione elettorale tra Lega e FDI, il merito è assolutamente secondario, Salvini sente il fiato sul collo della Meloni e così fa il governo e l'opposizione allo stesso tempo, per arginare la pressione elettorale di FDI. Questo è il punto, che colpisce perché siamo in un contesto drammatico in cui continuano a morire ogni giorno centinaia di persone". Lo afferma Stefano Fassina, deputato di Leu, a "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. "Draghi è persona seria, ha preso un impegno con gli italiani e con il Parlamento e credo voglia portare a termine la campagna di vaccinazione, il Recovery plan e la legge di bilancio. E' evidente che se Salvini continuasse su questa posizione opportunistica si ridefinirà la maggioranza.

Se la Lega preferiscono la competizione elettorale con FDI se ne assumerà la responsabilità, uscirà dalla maggioranza, il governo durerà fino all'elezione del Presidente della Repubblica, ma gli obiettivi fondamentali che doveva raggiungere li raggiungerà", aggiunge.

"Tutti, a cominciare dal ministro Speranza, vorremmo riaprire tutto e subito, ma questo si affronta comportandosi da classe dirigente perché oggi una risposta che segue la rabbia è controproducente. Se tu oggi riapri tutto come chiedono FDi e Lega, domani di fronte all'aumento delle morti devi richiudere, quindi coloro che tu vuoi soddisfare oggi penalizzerai domani in maniera ancora più netta. Non c'è qualcuno che gode a perdere consenso o per infierire su alcune categorie, si prendono queste posizioni difficili perché altrimenti è peggio. Con questo numero di vaccinati, oggi assecondare le richieste di FDI e Lega significa più morti e compromettere le riaperture e la stagione estiva. Lo abbiamo visto con la Sardegna che era zona bianca", conclude Fassina. (ANSA).