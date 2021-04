Bce: lascia tassi invariati, tasso depositi a -0,50%

(ANSA) - ROMA, 22 APR - La Banca Centrale Europea lascia, come nelle previsioni, i tassi d'interesse fermi: il tasso principale rimane a zero, il tasso sui depositi a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. Lo comunica la Bce dopo la riunione di politica monetaria. Il Consiglio della Bce ha deciso di "riconfermare la sua posizione di politica monetaria accomodante": continuerà a condurre gli acquisti del programma pandemico 'Pepp' per 1850 miliardi complessivi "almeno fino alla fine di marzo 2022 e comunque finché non giudicherà esaurita la crisi del coronavirus", e "si aspetta che gli acquisti nel trimestre attuale siano condotti a un ritmo significativamente più alto". (ANSA).