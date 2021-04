Superbonus: Crippa, ministro Franco chiarisca su copertura

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Apprendiamo da fonti di stampa di un possibile taglio alla dotazione del Superbonus 110%: chiediamo rassicurazioni immediate al ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco che queste voci siano prive di fondamento. Ci aspettiamo che il ministro ci dica non solo che il Superbonus 110% non sarà depotenziato ma che il governo tenga fede al mandato, ricevuto dal Parlamento, di prorogare la nostra misura almeno fino a fine 2023. Attendiamo anche di conoscere al più presto le modalità con cui si sosterrà la proroga: se non si può attingere a risorse europee, a nostro avviso va utilizzato il fondo generato dal Governo per sostenere gli investimenti non coperti dal Recovery Plan, dotandolo delle risorse necessarie".

Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Davide Crippa. (ANSA).