Serie A: Inter pareggia ma va a +10 sul Milan, vince la Juve

(ANSA) - ROMA, 21 APR - L'Inter pareggia 1-1 alla Spezia e allunga ancora in vetta, ora è a +10, dopo il ko del Milan col Sassuolo nel turno infrasettimanale, 32/a giornata, di serie A.

Vince la Juventus, 3-1 al Parma, e si prende tre punti importanti in chiave salvezza il Cagliari, vincendo 1-0 a Udine.

Pareggiano 1-1 Bologna e Torino e 2-2 Genoa e Benevento.

Ennesima sconfitta per il Crotone, 0-1 con la Sampdoria. (ANSA).