Fast Animals and Slow Kids, primo feat della band con Peyote

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Per il primo duetto in 10 anni di carriera, la band perugina dei Fast Animals and Slow Kids ha scelto l'amico Willie Peyote. "Non avrebbe potuto essere altrimenti", dicono i quattro ragazzi che il 23 aprile pubblicano l'inedito "Cosa ci direbbe" (Woodworm in licenza esclusiva per Believe). Il brano, dopo il precedente "Come un animale", è un passo in avanti della band verso la pubblicazione del nuovo album di inediti, in attesa anche di tornare a suonare dal vivo. Il primo appuntamento, proprio insieme al rapper, è il Concerto del Primo Maggio a Roma. "Siamo molto felici di questa collaborazione - raccontano i Fast Animals and Slow Kids, nome ispirato a una gag dei Griffin -. Abbiamo conosciuto Willie proprio al Primo Maggio, ed è stata la prima persona a cui abbiamo pensato quando abbiamo scritto questo brano: abbiamo scelto un amico, un artista che stimiamo.

Sentivamo che al pezzo serviva un'altra voce che ne spiegasse il senso. Willie è riuscito in poche parole a spiegare il significato della canzone. Perché così tanto per arrivare a un feat? Devi arrivarci per step, quando per il confronto con gli altri sei a pari merito". L'arrivo della pandemia ha obbligato i FASK a rivedere i piani impegnandosi come prima cosa a rimborsare tutti i biglietti venduti per il tour. Da loro l'appoggio alle proteste in piazza dei giorni scorsi del mondo dello spettacolo: "La priorità sono le maestranze, sono loro quelli in effettiva difficoltà. Voler tornare a suonare non è uno slancio miope, ma si tratta di cominciare a ragionare su come fare. Dateci delle linee guida, delle norme da rispettare, ma ripartiamo. Per la prima volta gli artisti sono al servizio di chi era al loro servizio". (ANSA).