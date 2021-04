Iran, nessun accordo temporaneo raggiunto su nucleare

(ANSA) - TEHERAN, 20 APR - L'Iran ha detto che nessuna intesa, nemmeno temporanea e parziale, è ancora stata raggiunta nei colloqui di Vienna per il possibile ritorno degli Usa nell'accordo sul nucleare del 2015.

"L'Iran usa i colloqui solo per discutere il 'passo finale' verso l'eliminazione delle oppressive sanzioni" americane, ha detto alla televisione di Stato il capo negoziatore di Teheran, Abbas Araghchi. "La Repubblica islamica - ha aggiunto - evita negoziati destinati a trascinarsi nel tempo e dall'altro lato non spinge per arrivare in fretta al risultato desiderato".

Ieri l'ambasciatore russo presso le organizzazioni dell'Onu a Vienna, Mikhail Ulianov, aveva detto che i negoziati in corso tra Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna, Germania e Iran in corso nella capitale austriaca per il ritorno degli Usa nell'accordo, erano entrate "in una fase di redazione" di una possibile intesa. (ANSA).