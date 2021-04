Germania: volano i Verdi, sorpasso sui conservatori che crollano

(ANSA) - BERLINO, 20 APR - Scelti i candidati cancellieri, i Verdi tedeschi sorpassano per la prima volta i conservatori dell'Unione e toccano il 28% dei consensi, con un aumento di ben 5 punti dovuto alla nomina di Annalena Baerbock. Cdu e Csu invece crollano al 21% perdendo 7 punti, subito dopo aver scelto Armin Laschet. È quello che emerge da un sondaggio Forsa, secondo il quale Baerbock raccoglie il 32% (+6) delle preferenze, Laschet il 15 (-4) in ex equo con il socialdemocratico Olaf Scholz al 15% (-2). (ANSA).