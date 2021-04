Covid: risalgono test, contagi e morti. Calo in rianimazioni

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Sono 12.074 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.864, ma con quasi 150 mila test in meno . Sono invece 390 le vittime in un giorno (ieri 316).

Sono infatti 294.045 i tamponi molecolari e antigenici effettuati; ieri i test erano stati 146.728. Il tasso di positività è del 4,1%, in calo rispetto al 6% di ieri (-1,9%).

Sono 3.151 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 93 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 182 (ieri 141). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 23.255 persone, in calo di 487 rispetto a ieri.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.891.063, i morti 117.633. Gli attualmente positivi sono 482.715 (-10.774 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.290.715 (+22.453). In isolamento domiciliare ci sono 456.309 persone (-37.180).

(ANSA).