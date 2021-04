Covid: Meloni, Lamorgese usi intransigenza a difesa confini

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Non bastava la presa in giro delle finte riaperture, adesso il ministro Lamorgese vuole pure intimorire gli imprenditori già stremati dalle insensate misure restrittive decise dal governo. Quando inizierà ad utilizzare la stessa intransigenza nel difendere i nostri confini dall'immigrazione clandestina?" Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in merito all'annuncio del ministro dell'Interno di eseguire controlli rigidi sulle riaperture. (ANSA).