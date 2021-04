Torna Grey's Anatomy, Pession guest star di Station 19

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Preceduti da un frenetico tam tam sul web, tornano il 20 aprile, dalle 21 su Fox (Sky, 112) Station 19 e Grey's Anatomy (dalle 21.50) in prima visione assoluta con un episodio speciale crossover. Proseguono, quindi, gli intrecci tra il Grey Sloan Memorial Hospital e la Caserma 19 di Seattle: Station 19 continuerà con i nuovi episodi della quarta stagione, mentre Grey's Anatomy con i nuovi episodi della 17/a.

Dopo le emozioni della prima parte della stagione, che ha proiettato i medici del Grey Sloan Memorial Hospital nel pieno dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e il 'ritorno' del compianto dottor Derek Shepherd (Patrick Dempsey) - apparso all'amata Meredith (Ellen Pompeo) mentre, incosciente, affronta la battaglia contro il virus e si trova immersa in una specie di sogno, su una spiaggia - nuovi colpi di scena attendono i protagonisti del medical creato da Shonda Rhimes. Nell'episodio speciale crossover i fan - come hanno rivelato le anticipazioni dagli Stati Uniti - dovranno dire addio al dottor Andrew DeLuca, interpretato dal 2015 dall'attore italo-canadese Giacomo Gianniotti, che viene accoltellato nel tentativo di fermare un trafficante sessuale.

Intanto Station 19 nel corso della stagione vedrà come guest star Gabriella Pession: l'attrice italiana sarà protagonista nell'ottavo episodio dello spin-off di Grey's Anatomy, in onda il prossimo 4 maggio su Fox, interpretando una vecchia fiamma di Carina DeLuca (Stefania Spampinato). (ANSA).