Si schianta una Tesla 'senza conducente', due morti in Texas

(ANSA) - WASHINGTON, APR 19 - Due persone sono morte in Texas a bordo di una Tesla che la polizia ritiene quasi certamente non avesse nessuno alla guida. Lo riporta il Wall Street Journal.

Il veicolo stava viaggiando ad alta velocità a nord di Houston quando si è schiantato contro un albero e si è incendiato. Quando la polizia è arrivata sul luogo dell'incidente, una delle due vittime era seduta nel posto accanto al guidatore e l'altra dietro.

Gli investigatori non hanno ancora accertato se il sistema di assistenza di guida era in funzione al momento dell'urto.

Sul suo sito, Tesla avvisa che tale sistema non rende le auto pienamente autonome e che è ancora necessaria la supervisione del conducente. (ANSA).