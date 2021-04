Germania: è Baerbock la candidata dei Verdi alla Cancelleria

(ANSA) - BERLINO, 19 APR - È Annalena Baerbock la candidata dei Verdi alla cancelleria per le elezioni del 26 settembre in Germania, che apriranno il post Merkel. "Inizia oggi un nuovo capitolo per il nostro partito" e in caso di vittoria "per il nostro paese", ha dichiarato Annalena Baerbock, deputata di 40 anni che ha superato la concorrenza del vicepresidente dello Schleswig-Holstein, Robert Habeck, 51 anni, scrittore, con cui ha condiviso la guida del partito negli ultimi tre anni.

"È un giorno speciale nella storia dei Verdi e della nostra storia", ha detto Robert Habeck, annunciando alla stampa la scelta del candidato cancelliere, e sottolineando di aver "costruito un nuovo stile di conduzione del partito. Pensiamo che abbia fatto bene al partito. Ho sempre voluto che il potere fosse vissuto così. Entrambi - ha ammesso - volevamo farlo ma solo uno poteva". (ANSA).