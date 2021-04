Navalny: sostenitori convocano proteste per il 21 aprile

(ANSA) - MOSCA, 18 APR - I sostenitori di Alexei Navalny hanno convocato proteste in tutta la Russia per mercoledì prossimo, il 21, subito dopo il discorso alla nazione di Vladimir Putin.

"E' tempo di agire, qui non si tratta solo della libertà di Navalny, ma della sua vita", ha scritto in un post su Facebook Leonid Volkov. (ANSA).