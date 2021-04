In Germania 738.000 vaccinazioni in un giorno

(ANSA) - BERLINO, 15 APR - Un nuovo record si è registrato nella giornata di ieri in Germania, quando sono state vaccinate 738 mila persone. Finora, nella repubblica federale, è stata somministrata una prima dose al 17% della popolazione e la seconda al 6,3%. Il ministro della Salute Jens Spahn ha sottolineato che, con le grosse consegne previste in questi mesi e il coinvolgimento di medici di base nella campagna vaccinale, partito agli inizi di aprile, si aspetta che per l'estate, come promesso in passato, tutti i cittadini avranno avuto l'offerta di un vaccino. (ANSA).