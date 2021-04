Giornata ricerca:Casellati,da investimenti dipende benessere

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Siamo orgogliosi dei nostri ricercatori che portano il genio italiano nel mondo. Come ci ha insegnato la pandemia, dalla collaborazione e dagli investimenti in campo scientifico dipendono il nostro benessere e la nostra economia". Lo scrive sui social il presidente del Senato, Elisabetta Casellati in occasione della Giornata della ricerca italiana nel mondo. (ANSA).