Conte torna a far lezione, online, a Firenze il 19 aprile

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - 'Introduzione al contratto: autonomia privata e regolazione del mercato': questa la lezione che Giuseppe Conte, professore ordinario di diritto privato all'Università di Firenze, terrà online il 19 aprile prossimo all'Ateneo fiorentino. La notizia è stata pubblicata oggi dalla Nazione.

L'ex premier, secondo quanto appreso, terrà la lezione nell'ambito del corso di diritto privato del collega Vincenzo Putortì. Per Conte sarà un 'ritorno', seppur virtuale, in aula dopo la lectio magistralis del 26 febbraio scorso intitolata 'Tutela della salute e salvaguardia della economia: lezioni dalla pandemia'. Da quanto appreso oggi Conte terrà altre lezioni il cui calendario non sarebbe ancora noto.

L'aspettativa di Conte dall'Università si è conclusa automaticamente quando ha lasciato l'incarico di premier.

Riscatterebbe nel momento in cui assumesse l'incarico alla guida di un partito, come aveva già spiegato il rettore di Firenze Luigi Dei il 26 febbraio: se Conte diventasse "segretario o presidente di un partito che ha rappresentanti in Parlamento, c'è una legge, la 382 dell'80, che lo rimanda in aspettativa obbligatoria, quindi non vedo il problema. È un'aspettativa automatica" aveva spiegato ai giornalisti che gli chiedevano di un'eventuale problema di conflitto di interessi tra il ruolo di Conte come docente di diritto privato e un suo eventuale impegno politico nel M5s. (ANSA).