Borsa: ok mozione, Italia abbia ruolo primario in governance

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il governo dovrà "assicurare che all'Italia sia garantito un ruolo di primo piano sia a livello operativo sia di governance del nuovo sistema federale in ragione delle peculiarità della piazza finanziaria italiana e delle esigenze del mercato e dei suoi stakeholder". Lo prevede uno degli impegni della mozione di maggioranza sul ruolo del Ministero dell'Economia nell'ambito del processo di vendita della società Borsa Italiana approvata dall'Aula della Camera.

In base al testo, approvato con la sola astensione di Fdi e nessun contrario, il governo dovrà, tra l'altro, "adottare ogni iniziativa utile, nell'ambito delle proprie competenze e della partecipazione azionaria in Cdp" per "tutelare in ogni sede e con ogni strumento di propria competenza lo strategico assetto economico finanziario di Borsa italiana e la sua autonomia per "assicurare la sana e prudente gestione di una così importante infrastruttura di mercato e garantire l'effettiva trasparenza ed integrità del mercato, nonché l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori". (ANSA).