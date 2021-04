Vaccini: Occhiuto, De Luca sbaglia, serve piano governo

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Nelle Regione dove la struttura sanitaria è più debole, anche il piano di vaccinazione va più a rilento. E in queste Regioni spesso ci sono anche pochi posti letto per i ricoveri ordinari: abbiamo molti ospedali che sono diventati di fatto Covid Hospital e che non riescono più ad evadere le richieste per le altre prestazioni". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Coffee Break", su La7.

"Ci deve essere chiarezza sugli obiettivi e azzerare i conflitti tra i diversi livelli istituzionali. Io trovo la posizione di De Luca un po' fuori dal tempo che stiamo vivendo.

Noi abbiamo la necessità - soprattutto al Sud, dove abbiamo meno strutture sanitarie - di mettere in sicurezza i più fragili e gli anziani, i più esposi al rischio ricoveri e mortalità per il Covid. È fondamentale vaccinare in modo prioritario gli over 80, gli over 70 e gli over 60, solo dopo magari si potrà procedere nella direzione di immunizzare altre categorie. Ma soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno serve applicare puntualmente il piano del governo. Solo così il Paese può ricominciare a vivere e anche il Sud può ripartire". (ANSA).