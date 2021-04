Fiorella Mannoia, il tour rinviato a dicembre

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Alla luce delle norme anti Covid, i concerti del 'Padroni di niente tour' di Fiorella Mannoia, inizialmente previsti a maggio nei teatri italiani, sono stati rinviati a dicembre 2021. "Ce lo aspettavamo, purtroppo, ed ora è ufficiale. I concerti nei teatri di maggio sono spostati a dicembre 2021, le disposizioni vigenti non ci consentono di fare altrimenti", spiega l'artista. "Ma stiamo lavorando per fare dei concerti questa estate, dove e come si potrà e secondo le capienze previste dall'emergenza Covid. Stiamo navigando a vista, in attesa delle indicazioni che arriveranno dalle istituzioni, ma dobbiamo ripartire! Vi tengo informati".

Queste le nuove date: 8 dicembre 2021 al Teatro Colosseo di Torino (recupero concerto del 13 maggio 2021); 11 dicembre al Pala Bassano 2 di Bassano del Grappa (recupero concerto del 28 maggio); 13 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli (recupero concerto del 22 maggio); 16 dicembre al Teatro Creberg di Bergamo (recupero concerto del 26 maggio); 17 dicembre al Teatro Dis_Play di Brescia (recupero concerto del 29 maggio); 18 dicembre al Grana Padano Theatre di Mantova (recupero concerto del 15 maggio); 20 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano (recupero concerto del 31 maggio); 22 dicembre all'Europauditorium di Bologna (recupero concerto del 12 maggio); 28 dicembre al Teatro Team di Bari (recupero concerto del 20 maggio); 30 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma (recupero concerto del 23 maggio).

Per il recupero del concerto previsto il 18 maggio al Teatro delle Muse di Ancona, la nuova data verrà comunicata entro il 30 aprile. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti (www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it). (ANSA).