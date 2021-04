Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,27%)

(ANSA) - TOKYO, 13 APR - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in positivo, con gli investitori che si concentrano sull'imminente avvio della stagione delle trimestrali societarie e in attesa dei dati dal commercio in Cina per il mese di marzo.

In apertura il Nikkei avanza dello 0,27% a quota 29,617.59, aggiungendo 78 punti. Sul mercato valutario lo yen arresta la fase di indebolimento sul dollaro a 109,40 e a 130,30 sull'euro.

(ANSA).