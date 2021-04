Somalia: Save the Children; sciami locuste, allarme carestia

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Save the Children ha lanciato l'allarme per la carestia in Somalia, colpita da sciami di locuste, condizioni meteorologiche estreme e precipitazioni al di sotto della media che porteranno milioni di persone a non avere sufficiente cibo. In un comunicato pubblicato sul proprio sito web, l'organizzazione benefica afferma che i raccolti e la produzione di ortaggi dovrebbero diminuire fino all'80 per cento nel corso di questa stagione, mentre il reddito derivante dalla vendita di bestiame, pilastro dell'economia somala, dovrebbe registrare fino al 55 per cento di flessione.

Save the Children aggiunge che le madri provano a racimolare disperatamente un pasto giornaliero per i propri figli, alcuni dei quali sono già malnutriti. Analisi prevedono che quest'anno le famiglie povere nel sud della Somalia potranno procurarsi solo il 15 per cento del cibo dai loro raccolti. Per fare un paragone, quando nel 2017/2018 il Paese del Corno d'Africa fece fronte alla propria ultima grande carestia, le famiglie povere somale furono in grado di procurarsi il 50 per cento del cibo dai propri raccolti e di generare il 40 per cento del reddito dalla loro vendita. (ANSA).