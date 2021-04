M5s: depositata proposta per giornata in ricordo Casaleggio

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Il disegno di legge per istituire la Giornata nazionale della partecipazione e della cittadinanza digitale è stato depositato in Parlamento in questi giorni. Lo annunciano sul blog delle Stelle il senatore Alberto Airola e la deputata Carmen Di Lauro del M5s. "Abbiamo deciso di porci un obiettivo molto ambizioso: istituire la Giornata nazionale della partecipazione e della cittadinanza digitale, da celebrare il 12 aprile di ogni anno. Una data - spiegano - scelta non a caso dal momento che, nella storia contemporanea, c'è stato un uomo, che grazie alla rete, ha segnato insieme a Beppe Grillo, una svolta storica per la politica italiana. Un uomo che aveva un sogno: restituire ad ogni cittadino centralità nelle scelte che riguardano la vita di tutti. Un sogno chiamato democrazia diretta, da realizzare attraverso il web e l'innovazione tecnologica. Il 12 aprile è la data in cui è scomparso Gianroberto Casaleggio e noi vogliamo, in questa stessa data, far rivivere ogni anno la sua visione innovativa e unica perché possa essere fonte d'ispirazione per ognuno di noi". (ANSA).