Covid: 15.746 casi e 331 morti, tasso positività al 6,2%

(ANSA) - ROMA, 11 APR - (Ripetizione con sottotitolo e dato terapie intensive corretti) Sono 15.746 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, mentre le vittime sono 331. Dall'inizio della pandemia, 3.769.814 italiani hanno contratto il virus e 114.254 sono morti. Il bollettino giornaliero conferma inoltre il calo delle terapie intensive e dei ricoveri nei reparti ordinari: nelle rianimazioni ci sono 3.585 pazienti, 3 in meno rispetto a ieri mentre nelle aree mediche sono ricoverate 27.251 persone, 316 in meno rispetto a ieri. Sono invece 253.100 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che sale al 6,2%, in aumento di 1,2 punti rispetto a ieri quando è stato del 5,4% (ANSA).