Alitalia, altolà sindacati.Compagnia 'bonsai' danno inestimabile

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Una compagnia aerea anonima, di dimensioni regionali, con un piano industriale con modesti obiettivi imposto dalla direzione generale concorrenza della Commissione europea riporterebbe l'Italia indietro di 75 anni e cioè a non avere, entro i prossimi due anni, una compagnia aerea nazionale". E' l'altolà che arriva dai segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti Stefano Malorgio, Salvatore Pellecchia e Claudio Tarlazzi, che commentando le notizie su Alitalia, apparse stamattina su alcuni quotidiani parlano di "danni inestimabili al Paese", qualora confermate.

Il nuovo schema - per riprendere la trattativa con Bruxelles - dovrebbe prevedere l'abbandono del vecchio marchio Alitalia (da recuperare eventualmente partecipando a una gara), un taglio degli arei a 43-45 e 2.850 dipendenti per la nuova Ita (il 26% degli attuali) da riassumere però dopo una selezione e con un nuovo contratto. Per gli altri ci sarebbe una proroga della Cig per 5 anni e uno scivolo per la pensione.

"Per non sprecare i 3 miliardi a disposizione della nuova Alitalia - incalzano i sindacati - occorre un piano industriale adeguato al mercato in cui deve competere, per cui una compagnia bonsai sarebbe messa al tappeto ancora prima di iniziare la gara". Per Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti "sono necessari almeno 100 aeromobili e un piano industriale che rafforzi il cargo, visto che la domanda con la pandemia è cresciuta molto, e che si posizioni sulle rotte più redditizie del lungo raggio".

(ANSA).