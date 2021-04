Si apre la cassaforte di Prince, esce a luglio album di inediti

(ANSA) - NEW YORK, 09 APR - A quasi cinque anni dalla sua morte la musica inedita di Prince vedrà la luce il prossimo 30 luglio luglio. Una piccola parte del tesoretto contenuto nella cassaforte di seminterrato a Paisley Park, il compound-studio del genio di Minneapolis, farà parte dell'album 'Welcome 2 America' con dodici brani inediti incisi nel 2010.

Secondo quanto dichiarato dagli eredi del cantante, 'Welcome 2 America' è una testimonianza delle sue preoccupazioni, le sue speranze e la sua visione per una società in cambiamento, e presagisce un'epoca di divisioni politiche, mal informazione e una lotta prolungata per la giustizia razziale. La conclusione di Prince è che l'America è terra di libera e casa di schiavi.

Secondo fonti vicine all'artista, la cassaforte contiene migliaia di canzoni inedite, sufficienti per un album all'anno per cento anni. Sembra inoltre che il 70% della sua musica non sia mai stata pubblicata e che la sua produzione migliore resta è ancora sotto chiave. Prince è morto il 21 aprile del 2016 per un'overdose di farmaci oppiacei. (ANSA).